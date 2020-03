GALERII | „Maskis laulja“ teise maski langetas Rott! 

„Olen väga rõõmus, et selle väljakutse vastu võtsin – siin oli väga mõnus ja loominguline õhkkond,“ tunnistas Laine Randjärv, lisades, et ega koorijuht tavaliselt naljalt mikrofoni laula. Rotti kehastunud Laine Randjärve lauluduell toimus esmalt Putukaga ja siis Silmamunaga. Roti esitused olid „Tsirkus“ ning „Somebody Loves Me“.

„Maskis laulja“ detektiivide pakkumised Roti kostüümis peituja kohta olid saates nähtud vihjeklipi põhjal Mailis Reps, Ülle Madise, Keit Pentus-Rosimannus, Kaja Kallas ning Brigitte Susanne Hundi poolt pakutud täiesti õige nimi - Laine Randjärv! Arutleti, et tegemist võib olla poliitikuga või inimesega, kes paneb teisi tööle või juhatab neid. Mart Juur oli kindel, et ta on seda häält kuulnud palju, kuid mitte lauljana. Pakuti ka, et ta võib olla osalenud näosaates võistleja või kohtunikuna. Välja käidi seos koorilauluga.