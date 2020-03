GALERII | „Maskis laulja“ lavale astuvad Silmamuna, Rott, Putukas ja Sõdalane 

Eile meie seast igaveseks lahkunud TV3 tegevjuht Priit Leito pidas „Maskis lauljat“ oma uueks lemmikuks, rõõmustades südamest avasaate edu üle ning uskudes, et praegusel kriisiajal aitab saade suurepäraselt tuju tõsta, et positiivsusega igapäevamuresid leevendada, kirjutab TV3 saadetud pressiteates.