„Grey anatoomia“ annetas oma kitlid ja kummikindad haiglatele 

Entertainment Tonighti teatel on haiglasarjad "Grey anatoomia" ja "The Good Doctor" ning tuletõrjujate elust rääkiv "Station 19" annetanud võtteiks varutud haiglavarustust koroonaviiruse vastu võitlemiseks. ABC seriaalide "Station 19" ja "Grey anatoomia" produtsent Krista Vernoff rääkis saates "Good Morning America", et esimese seriaali tegijail oli varuks umbes 300 N95 maski, millest on suur puudus. Need annetati kohalikule tuletõrjemeeskonnale. "Nad olid ääretult tänulikud."