Menusarja võtteil keelustati koroona tõttu suudlusstseenid 

Daily Mail kirjutab, et "Coronation Streeti" võtteil peavad näitlejad hoiduma liiga lähedasest kontaktist. Seetõttu on suudlusstseenid ümber kirjutatud. Päris kohe musitamine seriaalist ei kao, sest võtted on tavaliselt 6-8 nädalat enne uue osa eetrisse jõudmist, vahendab Iltalehti.