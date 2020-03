Marko Matvere: venelased on Georg Otsa järele tänaseni paduhullud 

„Mulle meeldib, et saan Georg Otsa puhul tema sõnadest ja laulu mõttest aru. Laul algab sõnadest ja muusika ning arranžeering võimendab mõtet, mille poeet on lauluteksti sisse kirjutanud. Interpreet nagu Georg Ots esitab seda ja see jõuab tänu tema suurepärasele intonatsioonile minu hinge sügavamasse soppi,“ räägib Matvere „Ringvaates“. „See on artistlikkus. Seda saab õppida, aga mõndadel on selline anne varakult välja arenenud, nad suudavad kõneleda ilma parasiitsõnadeta ja moodustada lauseid, mis on ilusad ja vaimukad ning kui sa temaga vestled, siis kuulad, silmad pärani, ja suu vajub lahti,“ lisab ta.