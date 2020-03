Meest kuus korda kirvega pähe löönud naine: ta tahtis mind vägistada 

2008. aasta maikuus sai päästeamet teate, et Põltsamaal Võisiku külas asuvas kortermajas on puhkenud tulekahju. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest 71-aastase mehe surnukeha. Meest löödi kuus korda kirvega pähe ja pärast julma veretööd pandi põlema ka tema surnukeha. Samas korteris viibinud naine Merike oli suutnud leekidest korterist pääseda ning hiljem määrati noorele naisele 12 aastat trellide taga, millest ta kandis ära üheksa. Merike vabanes 2017. aasta maikuus.

Merike räägib, et juba siis surus vanem meesterahvas ennast talle peale ja viis metsa, et omavahel olla. “Kui hakkas käppima, hoidsin aga alati eemale.” Lisaks kõigele tunnistab Merike, et mees manipuleeris raha ja söögiga, millele vaesest perest pärit noor ei suutnud ära öelda.

10 aastat hiljem, mõrvaõhtule eelneval päeval, sõitis 71-aastane Eduard Merikese juurde koos sõrmusega, ning palus noort naist naiseks. “Ma küsisin temalt, miks ta aru ei saa. Ma olen mitu korda öelnud - vali teisi, mitte mind,” meenutab naine ja seletab, et püüdis igal võimalusel “ei” öelda. Eduard vihastas, läks minema, aga jättis sõrmuse Merikese juurde, kes talle sellest telefoni teel teada andis. “Tema aga rääkis, et mina varastasin selle ja pean talle tagasi viima. Ta ähvardas, et muidu kaebab politseisse ja ma saan trahvi või lähen vangi.” Noor naiivne naine jäi mehe juttu uskuma, hakkas kartma ning läks järgmisel päeval sõrmust tagastama.

Järgmine päev, mil Merike läks sõrmust tagastama, kujunes aga tragöödiaks. Kui naine saabus mehe juurde, oli viimane võrdlemisi heas tujus. Merikese eest varjates keeras Eduard ukse lukku ning ei lasknud naist välja. “Ta tahtis mind vägistada,” tunnistab Merike, kes võitles endast 45 aastat vanema mehega mitu tundi, üritades eemale pääseda. “Ta küsis, miks ma nii kange ja karm,” meenutab naine saatusliku päeva sündmusi.

Mingil hetkel olukord rahunes ning mees heitis voodile pikali, noor Merike aga ei suutnud rahuneda: ta võttis köögist kirve, läks mehe juurde ja lõi meest kirvega kuus korda pähe. “Šoki ajal lõin teda mitu korda tervaga otsaga,” räägib Merike, kes hiljem surnukeha bensiiniga üle valas ja põlema süütas, eesmärgiga kannatanu tappa ja kirvehoopidest räsitud surnukeha hävitada. Naine tunnistab, et sai juhtunust aru alles kiirabiautos.