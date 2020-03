ERR kutsus koroonaviiruse levikust olenemata üles sõpru ja tuttavaid teaduskatset tegema: me ei ärgita lähikontakte 

Nüüd seisab postituses, et praegust kodust aega on võimalik kasulikuga rakendada. Postituses kutsutakse inimesi üles ehitama viiest elemendist koosnevat Goldbergi masinat, see üles filmida ja enne 3. aprili Novaatorisse üles laadida. Võitjat premeerib MTÜ Eesti masinatööstuse liit 2000 euroga.