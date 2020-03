Välismaa TOTAALNE ISOLATSIOON: Saksa reality „Big Brother“ osalejail pole koroonakaosest aimugi Toimetas Triin Tael , täna, 14:46 Jaga: M

Täna õhtul saavad Saksa "Big Brotheri" võistlejad teada, mis välismaailmas toimub. Foto: @bigbrother.sat1/Instagram

Saksamaal Kölnis on maja, mille asukail pole maailma haaranud koroonaviirusest aimugi. Need 14 meest-naist võistlevad tõsielusarjas "Big Brother" ning on välismaailmast täielikult ära lõigatud.