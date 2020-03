Kuus aastat tagasi vahistatud Eesti narkomuulad: me oleme nagu vanglarotid siin labürindis 

“Päris nõme elu on. Me oleme nagu vanglarotid siin labürindis,” räägib Anneli Kolk. “Meil on kolm töötuba ja töötoas, kus mina olen hoitakse meid päev läbi seal luku taga. Kolm või neli päeva tagasi oli suur kaklus paari tüdruku vahel, peale seda karmistati reegleid ning vangistatute isiklikud asjad võeti. Enne võisime käia ringi ja minna teise töötuppa, aga enam ei saa seda teha nende tülide ja kakluste pärast, mis siin on,” avaldab Kolk.

Naised tõdevad, et vanglakaaslased on väga teistsugused. “Kui sa selgitad neile midagi, siis pööravad nemad selle ümber ja nad ei saa sinust aru,” räägib Anneli. “Kui keegi näeb siin, et sa nutad, siis neid ei huvita ja nad pigem naeravad selle üle. Kui minu isa suri ära, siis ma lihtsalt nutsin ja ei teadnud, mida teha. Üks naine küsis, et miks ma nutan ja pärast naeris selle üle,” meenutab Anne Maarja. “Ma arvan, et siin on parem ennast tagasi hoida, sest on päris palju inimesi, kes kasutavad sind ära. Kui teed neile näiteks tööd, siis nad ei maksa sulle ja sa töötad neile tasuta. Ja kui ütled “ei“, on kõik uksed sinu jaoks suletud.“