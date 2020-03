Saated Kutsika ostnud naine: koer oksendas, tal olid ussid ning ta on allergik. Müüja: minu koerad on terved! Televeeb , täna, 21:00 Jaga: M

„Kuuuurijas“ rääkis oma loo Põlvast pärit Triinu, kes oli terve elu unistanud prantsuse buldogist. Ühel päeval leidis Triinu Facebookist prantsuse buldogi müügikuulutuse ja süttis kohe. „Mulle meeldivad need suured kõrvad, nii ägedad. Facebookis nägin [kuulutust] ja mõtlesin, et see on minu võimalus,“ rääkis Triinu saates.