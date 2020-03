Eesti FOTOD | Piilu saate „Maskis laulja“ lava taha Toimetas Terttu Jazepov , täna, 16:54 Jaga: M

GALERII

"Maskis laulja" lava taga Foto: TV3

Pühapäeva õhtul alustab TV3s telekevade suurim show „Maskis laulja“. Just nüüd on põnev piiluda, kuidas ettevalmistused kulgevad – tegemist on ju teleajaloo kõige suuremaid saladusi peitva saatega!