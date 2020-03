Guido Kangur: kui ma poleks „Salmonite“ rolli vastu võtnud, oleksin praegu võib-olla „Õnne 13“ tegelane 

Sarjas Vambolat mängiv Guido Kangur meenutab saates „Hommik Anuga“, et oleks äärepealt hoopis teises Eesti kodumaises sarjas kaasa teinud. „Mulle pakkus Tõnis Kask ka „Õnne 13“ rolli. Aga Toomas oli mulle juba „Salmonite“ rolli pakkunud ja ütlesin Kasele, et mul on ka see pakkumine. Ta ütles, et pean valima, sest kahes ma küll olla ei saa. Kui valik oleks läinud teisiti, oleksin praegu võib-olla „Õnne 13“ tegelane.“