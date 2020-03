VIDEO | Tõsisena alustanud Puuluup: meile tuli üllatusena, et inimesed meid naljakaks peavad 

Bändi liige Ramo Teder meenutab saates "Hommik Anuga" kontserti Jänedal. "Meil oli kontsert kahes osas. Panin juba esimese osa ajal tähele, et looper teeb imelikke asju, aga sellistel hetkedel, et lugu oli käimas ja saime ilusti ära lõpetada. Teise poole alguses pani looper äkki nii segast, et otsustas ise mingil hetkel salvestamise lõpetada ja sissemängitud osa kordama hakata. Tegin küll restarti ja pusisime sellega kaua, aga lõpuks tegime teise poole hoopis ilma looper'iteta ja akustilises vormis."

Duo teine pool, Marko Veisson sõnab, et Puuluubiga alustades oldi tõsised ja oma loomingut ega tegevust nad naljakaks ei pidanud. "Alustasime nii, et me ei mõelnud, et hakkame nalja tegema. Võib-olla tuli teatud üllatusena, et inimesed ütlevad, et me oleme naljakad."