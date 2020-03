Silver Laasist saab saatejuht: autod ja kaamerad mulle meeldivad 

Silver tõdeb saates "Õhtu!", et valitsuse välja kuulutatud eriolukord on ka tema teenistust mõjutanud. "Kuna kõik on väga kiiresti arenenud, polegi siin mingeid plaane teha. Järgnevad kuud on täiesti tühjad, kõik, mis pidi seal olema, on kaugemasse tulevikku lükatud või ära jäetud. Muusika on üks hullemaid valdkondi, mis praegu pihta saab, sest mitte midagi polegi teha. Kui üritusi pole, siis ei olegi."

Ise plaanib ta järgmised nädalad maakodus veeta. "Mul on välisukse ees auto, mis on asju täis pakitud, ja sõidan ära maale. Mul pole linnas midagi teha, sest esiteks kõik kohad on kinni, tööd mul praegu otseselt pole, mis ma siis teen siin? Lähen parem maale."