MIS SAAB PUBLIKUGA TELESAADETEST? Karmel Killandi: „Hetkel oleme saadetega graafikus. Kuigi ilma publikuta.“ 

„Vaatame, et nendesse saadetesse tulevad inimesed oleksid hästi kontrollitud ja loodame, et nad on ise ka vastutustundlikud kodanikud. Et nad näiteks hoiataksid, kui keegi nende lähedastest on tulnud reisilt või on nad ise välismaal äsja käinud. „Hommik Anuga“ salvestati eile (neljapäeval – JK) ära, eks näis, kuidas edasi. „Klassikatähed“ läheb veel täna (reedel – JK) eetrisse, ilma publikuta. Kõik esinejad on läbi helistatud ja uuritud, kas nad on näiteks kuskilt äsja tulnud. Aga saate edasise saatuse kohta ma tõesti öelda ei oska. Võib-olla tuleb meil minna varuprogrammi peale, ent hetkel oleme saadetega veel graafikus. Kuigi ilma publikuta. Kui me mingilgi määral tunnetame ohtu, siis inimesi me ohtu ei sea ning siis hakkab ka saateid ära jääma,“ tunnistab Karmel.