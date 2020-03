Koroonaviirusesse nakatunu: sõber, kellega olin nädal aega koos, andis negatiivse proovi – võib-olla polegi see nii nakkav 

Aruhein ütleb „Ringvaates“, et teooriaid, kuidas ta viirusesse nakatus, on mitmeid. „Kui lugeda lõunanaabrite artikleid, siis sellelt lennukilt, mille peal ka mina viibisin, võeti üks viirusekahtlusega inimene maha, aga tal polnudki viirust. Samas oli lennuk poolenisti köhivaid inimesi täis. See võis juhtuda ka siis, kui olin oma katkise hüppeliigesega korra Põhja-Itaalias haigemajja läinud.“

Praegu on mees isolatsioonis. „Sõitsime sõbraga mu kodu juurde, kus mulle olid asjad autosse valmis pandud ja autovõti trepi peal. Võtsin auto ja sõitsin ära. Ühel päeval oli 3-4 tundi kerge palavik, aga pigem oli tunne nagu tööpäeva lõpus, kui on raske olla ja pea natuke paks. Tegelikult mul pole ühtegi muret,“ lausub ta.

„Käin väljas õhtuti, kui rahvast pole. Usun, et mind ei tasu karta. Nii palju kui olen lugenud tohtrite kirjutisi, arvan, et neid tasuks usaldada. Mu sõber sai täna teada, et tema test on negatiivne. Olime nädal aega koos suusamäel ja pärast seda lennukis ning autos kõrvuti, kuid tema testi tulemus on negatiivne – võib-olla polegi see viirus nii nakkav,“ räägib Aruhein.

Üksinduses olles tal halbu mõtteid ega paanikat ei teki. „Paljud sõbrad on mind pidanud ebatervelt positiivselt mõtlevaks inimeseks. Pigem näen selles olukorras võimalusi. Mul on väga palju poolikuid töid, mis olen saanud ära teha, mul on aega iseenda jaoks. Sain puhkusele veel lisapuhkuse otsa. Kindlasti on asju, millest puudust tunnen, aga arvan, et pigem on kõik mõtlemises kinni. Kui mõtled kogu aeg, et kui jube, siis jubedad asjad juhtuvadki sinuga. Kui näed, et on väljakutse ja oskad sellest endale võimaluse leida, on see positiivne.“