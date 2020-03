Kadri Kõusaar „Pealtnägija“ ajakirjaniku Kristjan Pihli koroonakarantiini loost: see on mõnitus päris kriisi all kannatajatele! 

“Ma tõesti ei tea, kas eetriaja täitmiseks peab midagi nii vaimuvaest ja eluvõõrast produtseerima. Nagu mõnitus päris kriisi all kannatajatele, olgu see ükskõik mis,” lisab Kõusaar.

Kõusaare sõnul on tema vabatahtlikult varemgi nädalaid kodus nelja seina vahel viibinud. “Ainult nii saabki raamatuid kirjutada, näiteks. Aga isegi, kui on niiöelda sunnitud olek, et teisi mitte nakatada, siis see hala, andeks, on kohatu,” usub ta.

Kõusaare arvates oli Pihli lugu selle võrra veelbi kohatum, et ajakirjanik sai karantiini veeta ilusas ja puhtas kodus. “Sunnitud karantiin kuskil lennujaama putkas või odavas hotellitoas oleks midagi muud. Või kohas, kus puudub internet ja ei saa ka endale raamatulaadungit kaasa võtta vms. Ei pea olema palju kujutlusvõimet, et taibata, et meile pakutud situatsioon väga traagiline küll polnud,” kirjutab ta ning arvab, et kriisikeskuse tülitamine on sellises kontekstis naeruväärne.

Kõusaare postitusele reageerisid paljud teisedki, osad nõustusid, et lugu on tõepoolest ülepingutatud ning kaks nädalat omaette veeta ei ole tegelikult ju midagi hullu. “No just. Endalgi näiteks on rohkem lugemata raamatuid virnas, kui kaks nädalat. Pole ehk ka õige suhtumine, aga see kaks nädalt ise rahus olla oleks humoorikalt nagu jõuluvaheaeg, kus saad korraks maailmast lahti lasta. Põhjus lihtsalt hetkel kehvem,” arvab poliitik Kristen Michal.

Kõusaare postitusele reageeris ka Kristjan Pihl ise, kes kirjutab: “Tänan sisuka kriitika eest. Homme proovime paremini.”

Perearst Karmen Joller nendib, et tema küll saadet ei näinud, kuid tuletab meelde, et karantiini psühholoogilised mõjud võivadki ettearvamatud olla. “Sellest on tehtud ka suuri uurimusi. Vabatahtlik karantiin on neist väikseima mõjuga. Ma ei naera selle üle,” sõnab ta.