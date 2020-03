VIDEO | Andrus Vaarik: noorus on kingitus, aga vanadus on saavutus 

Vaarik sõnab "Ringvaates", et "Vigaste pruutide" tegemine oli lust ja rõõm. "Toomas Kirsiga tegemised olid alati huligaansed väljakutsed. See oli vastutustundetu aeg."

Vaarik tõdeb, et kui olla juba üle 60aastane, hakkavad aastad kiiresti minema. "Noorus on kingitus, aga vanadus on saavutus. Tited, tehke järgi!"