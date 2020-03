TV3 VIDEO | Kaupo Karelson: „Maskis laulja“ on Eesti teleajaloo üks kallemaid saateid 

„See saade hakkas maailma vallutama tegelikult alles eelmisel aastal, kui uue aasta esimestel päevadel läks telekanalil Fox eetrisse esimene rahvusvaheline variant. See sai väga populaarseks ja nüüdseks on seda tehtud rohkem kui 25 maal ja igal nädalal tuleb välja uus versioon – näiteks soomlastel läheb see eetrisse üks päev enne meid. See saade on Eesti teleajaloo üks kallemaid,“ räägib Karelson.