Eesti kuulsaimate võttepaikade hulka kuuluvad linnahall, Taevaskoda ja Tondi kasarmud 

"Tegelikult Eesti on väga unikaalne oma võttekohtade poolest, eelkõige variatiivsuse poolest. Sa võid väga lühikese distantsi peale leida vanalinna, moodsat arhitektuuri, ilusaid eramajasid, puutumatut loodust, sovetiaegseid jäänukeid," rääkis Nafta Filmsi produtsent Diana Mikita.

Filmitootjaid Eestisse toova Film Estonia juht Nele Paves ütleb, et möödunud aastal käis siin kümme välismaa kinorežissööri, kellest kuulsaim oli Hollywoodi absoluutsesse A-kategooriasse kuuluv Christopher Nolan, kelle filmivõtted Tallinna kesklinnas kütsid seda rohkem uudishimu, et neid ümbritses range salastatuse loor, mille tõttu on osalised kuni juulisse kavandatud esilinastuseni trahvide ähvardusel vaikima sunnitud.