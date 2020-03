Eesti Eesti filmi- ja teleauhindade gala lükkub septembrisse Toimetas Terttu Jazepov , täna, 15:47 Jaga: M

EFTA 2019 gala. Vasakult: Sander Loite, Õie Arusoo ja Kristo Elias Foto: Erki Pärnaku

Eesti filmi- ja televaldkonna tippsündmuse EFTA gala korraldajad ja Eesti Rahvusringhääling võtsid vastu otsuse lükata sündmuse toimumine edasi. 2. aprillil toimuma pidanud EFTA 2020 gala lükkub septembrisse. „Kuna Eesti filmi- ja televaldkonna suursündmus toob kokku valdkonna tipptegijad, siis oleme kõigi parimaid huvisid ja meelerahu arvesse võttes otsustanud 2. aprillil toimuma pidanud EFTA gala edasi lükata. Oleme kiiresti muutuval situatsioonil ja Terviseameti soovitustel pingsalt silma peal hoidnud ning on üha selgem, et olukord on ettearvamatu. Soovime, et EFTA 2020 gala oleks kõigile meeldiv elamus ning loodame ja usume korraldustiimiga väga, et septembris on võimalik seda tagada,“ sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. EFTA 2020 nominentide avalikustamine edasi ei lükku ja toimub teisipäeval, 17. märtsil kell 12. Kõik Eesti filmi- ja televaldkonna tippsündmuse korraldajad ning partnerid on valmis panustama sündmuse toimumisse septembris.