Elukaaslase tapmise eest vangis istunud naine: kuidas on võimalik, et nii palju aastaid on möödas ja ma ei mäleta seda momenti siiani? 

Naine on nõus oma loo saatele „Surmavad naised“ anonüümselt rääkima. Põhjus selleks on lihtne – pärast vanglat on elu tema jaoks väga keeruline olnud. Inimene, kes on tapmise pärast kinni istunud, on teiste jaoks justkui ohtlik. Temaga kardetakse suhelda, tal on raske leida tööd, sõpru ja isegi armastust. See kõik on Kairi jaoks pärast vanglat olnud koorem ja üleriigiline tuntus suurendaks seda veelgi.