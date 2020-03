FOTOD | „Naabrist parema“ uued osalejapaarid on õed, rändurid, sõbrad ja maailmakodanikud 

Lõputult põnevaid ideid genereeriv Aare (42) on elukogenud mees, ettevõtte tegevjuht, kes teab, et kui oled kaelani s***s, siis ei tohi pead norgu lasta. Tema kaaslane saates on Urmas (59), kes on erialalt meremees ja kelle jaoks ehitus on olnud eluaegseks hobiks. Praegugi töötab ta Rakvere haiglas remondimehena. Mehed viis kokku ehitus, sest Aare saunale oli vaja uut voodrit, Urmas oli selle töö jaoks aga just õige mees. Neid ühendab sarnane mõtteviis, tasakaalukus ja asjade mõistmine nii, nagu need tegelikkuses on.