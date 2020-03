VIDEO | Lotoga peaauhinna võitnud saatekülaline minestas Diana Lorentsi kõrval 

Lorents jutustas lühilugude sarjas „Minu ETV“ loo, kuidas kord „Bingo Loto“ saate salvestusel, kui mäng juba käis ja inimene keerutas Diana kõrval ratast, jõudis kursor peavõidu summa juurde. „Rõõm on nii suur. Mul ka. Tahan sellest rääkima hakata ja korraga vaatan monitorist, et mängijat ei ole enam. Silmanurgast näen ka, et mängijat ei ole, aga ta ei saa ju ära haihtuda,“ meenutas saatejuht tollast juhtumit.