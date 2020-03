Väidetav korgijoogi ohver: meestele tegi see vist väga nalja, mis minuga nüüd juhtuma hakkab

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel on tuntuim ja enim jookidesse sokutatav jook Eestis just korgijook. Tänaval müüakse GHB narkootikumi käest-kätte enamasti läbipaistva vedelikuna, mis on soolaka ja imala maitsega. Tavaliselt võetakse seda suukaudu ja tarbitav annus on pool plastpudeli korgitäit või kuni üks korgitäis.