RÕVE VÕI VAIMUKAS? Kalvi-Kalle rabas Rannamaja-Seidit täiesti ogara meelitusega 

Saates osalenud Kalvi-Kalle oli ilmselgelt rõõmsas meeleolus, mistõttu pidasid saatetegijad oluliseks tema juttu varustada subtiitritega. Ühel hetkel võttiski Kalvi-Kalle sama vääramatu suuna kui Titanic jäämäe juurde Seidi manu. Tema esimene pick-up liin ajas Seidi ahhetama: "Seidi, Sa meeldid mulle, sest sul on vähemalt kõrge kusemine."

Seidile see lause kahjuks muljet ei avaldanud ja ka teised saate peategelased jäid seltskonnaga liitunud Kalvi-Kallesse vastumeelselt suhtuma. Pea kõige osas pirtsutav Merilyn pidas sellist seltskonda trügimist ebaviisakaks ja Ada teadis rääkida, et Kalvi-Kalle "lapse ema" olla Seidile juba saatnud süüdistavaid sõnumeid, et ta üritab "tema meest" üle lüüa. Kui Kalvi-Kalle pole vahepeal rohkem võsukesi saanud, siis ilmselt viitas Ada Abielusaate-Helenile.