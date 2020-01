Kadri Pikhof läks dekreeti, „Duubli“ saatejuhtidena jätkavad kahekesi Taavi Libe ja Jürgen Pärnsalu 

Pikhofi dekreeti mineku puhul korraldati naisele ka armas lahkumispidu. “Ega ei tahaks Sind ju ära lasta, aga see-eest on meil siiski väga hea meel, et juba varsti tervitab meid uus ilmakodanik. Kõike head ja paremat sulle – jääme tagasi ootama!” kirjutati TV3 “Duubli” Instagramis.

Uurides, kas TV3-l on plaanis “Duublisse” uusi saatejuhte otsida, vastas Adermann, hetkel selles osas uudiseid pole ning praegu jätkavad Jürgen ja Taavi.

Keili Sükijainen lahkus TV3-st mullu juunis, põhjenduseks tõi naine, et ta soovis mõtteid koguda ja uuesti üles leida see miski, mis teda töös sütitaks. Enne sügisese telehooaja algust selgus, et Sükijainen oli siiski vastu võtnud TV3 pakkumise hakata “Duubli” peatoimetajaks.