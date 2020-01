30aastase sõidukogemusega Hannes Hermaküla sai endale lõpuks Eesti juhiload! 

Hannes Hermaküla sai load juba 1990. aastal, kui ta pagulasena Ameerikas elas. Kõik need 30 aastat on ta sõitnud ning avariisid pole põhjustanud. "Töötasin neli aastat autojuhina," mainis Hermaküla. See kõik pole aga piisav, et ta saaks Eestis sõita. Sooritama peab teooria- ja sõidueksami.

Kõik välismaiste lubade omanikud eksameid uuesti tegema ei pea. Hermaküla häda on selles, et USA on liitunud Genfi konventsiooniga, mis näeb ette, et ilma eksamiteta lubasid vahetada ei tohi.

Enne teooriaeksamit oli Hannes kergelt pabinas, ehkki arvas: "Kõik peaks selge olema." Eksamilt väljudes pidi ta tõdema, et läks näost punaseks. "Mul süda värises ja ma ei tea miks," rääkis Hermaküla. Vastama pidi 30 küsimusele ja seitse neist tekitasid temas segadust. Eksam õnnestus tal aga edukalt sooritada, tehes vaid kaks viga.

Neid inimesi, kes välismaa juhiloa kohaliku vastu vahetavad, on Eestis aastas keskmiselt 2000. Natuke Hermakülal siiski vedas. Kui seni on juhiloa väljavahetamise sõidueksam kestnud 25 minutit, siis alates 1. veebruarist kaob seegi usaldus ning sõidustaažist hoolimata tuleb lubade vahetajal, täpselt nagu algajal, tõestada oma sõiduoskust 45minutisel eksamil.

Sõidueksami närvikõdi kadus Hannesel niipea, kui ta parkimisplatsilt välja keeras. "Hea uudis on see, et lugupeetud kaasliiklejad, nüüd võite mind usaldada," ütles ta lõpetuseks.