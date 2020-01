TV3 VIDEO | Tuuriks valmistuv Sandra Vabarna: mõtlesin, et võtan torupilli trenni kaasa 

Sandra räägib, et kui esitas singliesitlusel lugu "Pass-pass", oli ta pärast seda täiesti läbi. Siis mõtles ta, kuidas ta uut kava esitades tund aega vastu peab. Nii hakkaski Sandra juba tulevaseks tuuriks ettevalmistusi tegema. "Käin viis korda nädalas trennis ja otsustasin, et pean uuel aastal hakkama harjutama torupilli mängimist nii, et hüppan või jooksen samal ajal. Mõtlesin, et võtan torupilli MyFitnessisse kaasa ja lähen jooksulindi peale," naerab ta.