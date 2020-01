Argo Aadli nõukaajast: mäletan täpselt, kuidas ma esimest korda banaani nägin 

“Kõige müstilisem, mida mina ei tea, ma olen ka väikesest kohast pärit, on kogu see kommunaalkorteri rida, kus on ühisköök, see on minu jaoks täiesti tundmatu maa. Ma ei tea, palju seda Eestis oli, aga pigem vist Venemaal oli seda rohkem, Leningradis näiteks. See oli väga võõras mulle, et on ühisköök ja korter on ühiselamutüüpi,” rääkis ta.

“Aga kogu see olme, potsikud ja muu, see on hästi tuttav muidugi. Lapsepõlve emotsioonid on nendega seotud küll,” lisas ta, et muu nõukogudeaegne kraam on talle tuttav.

Aadli, kes on sündinud 1980. aastal, rääkis, et kuigi lapsepõlv oli tema jaoks nõukogude ajal tore, siis nüüd, distantsilt vaadates, saab ta aru, et ega toona väga võimalusi ei olnud. “Siin ei ole midagi rääkidagi, oli väga kummaline ja veider aeg, kogemusena muidugi võimas, et sul on eluks selline pagas, aga ausalt öelda, seal ei ole midagi, mida igatseda.”

“Mina olen sellest põlvkonnast, et ma näiteks mäletan väga täpselt, kui ma nägin banaani esimest korda, see oli 86. aastal, distantsil, ma ei saanud seda maitsta, aga sain aimu, mis see võib olla. Meil ei olnud kaubabaasis või kuskil tuttavat ka, et importkaupa meie koju ei sattunud,” meenutas ta oma elu nõukogude ajal.

Kuigi tänapäeval osad inimesed nostalgitsevad nõukogude aja suhtes ja ütlevad, et toona olid osad asjad paremadki, siis Aadli nõukogude aega taga ei igatse. “Nostalgia on huvitav asi, et kõiksugu veidrused tekitavad nostalgiat. Aga tegelikult on jube suur rõõm võtetelt Eesti Vabariiki astuda ja seriaaliuks kinni lüüa,” sõnas ta.

Aadli sõnul ei ole tal väga keeruline 2020. aastast võtetel tagasi 1992. aastasse astuda. “Ei ole see nii keeruline midagi, kogu see kunstniketiim ja muu on üles ehitatud nii, et sa lähed ja sulandud sinna sisse. Mul on see kõik väga tuttav ja 90ndate algust mäletan ma üsna hästi. Pigem on iga kord olustikust jube hea välja tulla, tulen suure rõõmuga vabasse Eesti Vabariiki,” ütles ta.

Mida “EnsV” värske hooaeg tuua võib, Aadli muidugi paljastada ei oska, kuid tema tegelaskuju Jüri on mehe sõnul hästi jala maha saanud. “Tal ei ole häda midagi, läheb üsna hästi. Mulle teeb endale tohutut rõõmu, et Jüril oma emaga, keda kehastab vahva Helene Vannari, on pidevad sekeldused nende pärisosa. Põnev on seal kogu aeg olla!”