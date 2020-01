Laevakokana töötanud Wend sai merel kiirelt õppetunni: lauanurk läks oimukohast sentimeetri mööda ja valge diivan oli kohvi täis 

Wend meenutab, et esimestel päevadel tabas teda loomulikult merehaigus. "Ärgates on kõik hästi, sest konkus magada on mõnus, kiigutab nagu hällis. Kuid siis ärkad üles, lähed kambüüsi, aga ei saa aknast välja vaadata, sest need on liiga kõrgel ja süda läheb pahaks. Tekkis külm higi ja luksatused," räägib ta.