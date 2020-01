Briti jäätantsusaates tekitas furoori esimene meespaar 

Kohtunik John Barrowman oli meeste etteastest nii liigutatud, et õhkas Daily Maili teatel pisarsilmi: "Maailm on selleks valmis!"

"Olen geimees. Olen alati tahtnud samast soost partnerit," rääkis Ian enne saadet. Tema profipartner on samuti gei ja saates võistelnud 11 aastat. "Viimaks on mul samasooline partner. Olen väga põnevil," ütles Matt enne saadet. "Me kehtestame uued reeglid." Pärast võistlust tänas ta Instagramis kõiki fänne. "See hetk oli meist suurem. Olen Ian "H" Watkinsi üle nii uhke."