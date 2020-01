GALERII | „Terevisioon“ tervitas vaatajaid uuest stuudiost 

“Töö uue stuudiokujundusega algas läinud suvel. Jõulude ja aastavahetuse paiku on väga suur hulk inimesi telemajas selle kallal tööd teinud,” avaldab ETV päevakajaliste saadete juht Peep Kala saadetud pressiteate vahendusel tänu kõigile asjaosalistele. Uus kujundus on nutikalt ära kasutanud ka taaskasutusvõimalusi, näiteks on värske katte saanud juba üle-eelmisest stuudiost tuttav diivan ja ümber on kujundatud hulk seinapaneele.



Esmaspäevast startinud hommikuprogramm pakub senisest veelgi paremaid võimalusi külaliste ja televaatajate kaasamiseks. Stuudio keskmes asub suur LED-ekraan, mida saate tegijad saavad kasutada videote ja fotode esitamiseks. “Meie vaatajad on agarad fotograafid ja nüüd saame nende töid suurelt ekraanilt veelgi paremini esitleda,” märgib “Terevisiooni” vastutav toimetaja Reimo Sildvee.



“Terevisiooni” juhivad ka alanud aastal Katrin Viirpalu, Liisu Lass, Owe Petersell ja Reimo Sildvee. Esmaspäeval avavad uue saateaasta Katrin Viirpalu ja Owe Petersell.