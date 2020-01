Türgist Eestisse kolinud Mustafa Celik: Eestis elamine on nagu jackpot, ainult eestlased ei tea seda 

Celik elab Eestis koos oma abikaasa Riina ja kahe kuue-aastase tütrega ning töötab ERR-is operaatorina. Kui alguses elas Celik oma naisega Istanbulis, siis mõne aja pärast otsustati Eestisse kolida. "Ma ei ole poliitiline põgenik, sest mina tulin ainult armastuse pärast siia, sest abikaasa tahtis ja siis ma tulingi," sõnas ta.

Celik nentis, et pärast 11 aastat Eestis elamist on tema Türgi keel natukene hakanud hääbuma. Eestis elab ta enda sõnul nagu keskmine eestlane, mitte nagu türklane. “Minu jaoks on oluline igal pool, kus ma õpin või töötan, elada nagu kohalikud,” rääkis ta.

Celiki sõnul on türklaste jaoks eesti keel väga lihtne, sest reeglid on väga sarnased. Neil on tõeline polüglottide perekond, sest ta räägib oma tütarde ning naisega nii eesti kui türgi keeles, tütred õpivad juba ka vene keelt ning naisega suhtleb ta vahel ka prantsuse keeles.

Celik kiitis, et Eesti on väga turvaline riik elamiseks. “Eestis elamine on nagu jackpot, ainult eestlased ei tea seda,” nentis ta, et eestlased virisevad liiga palju oma elu üle. Celiku arvates on Eesti laste kasvatamiseks ideaalne riik. “Kui kodust välja tuled, leiad iga viie minutiga pargi.”

Celiku sõnul ei kavatse ta lähitulevikus kindlasti Eestist lahkuda, kuna talle ja ta perele väga meeldib siin. “Ma usun, et kui inimene ei saa Eestis hakkama, siis mujal maailmas ei saa nad mitte kunagi hakkama. Eestis on kõik väga hästi, okei, praegu on mingi halb periood, aga see läheb üle,” ütles ta.