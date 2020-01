Saated Laupäeval stardib ETVs teadusvõistluse „Rakett 69“ kümnes lend! Televeeb , täna, 19:55 Jaga: M

Foto: ERR/ Maero Pukk

Populaarne teadus-võistlusmäng “Rakett 69“ stardib sel laupäeval juubelihooajaga – Eesti Televisiooni astuvad ekraanil võistlustulle 30 teadushimulist noort. Ligi saja kandidaadi seast selgitati välja need 30 noort, kes panevad end proovile teaduslabürindis teaduskeskuses AHHAA. “Rakett 69” laupäevase avasaate lõpuks selguvad 15 väljavalitut, kes pääsevad “Rakett 69“ pardale võistlema 10 000eurose teadusstipendiumi nimel. “Teeme „Rakett 69“ noorte pärast,” ütleb saatejuht, füüsik Aigar Vaigu. ”Nemad annavad sellele saatele mõtte – nii osalejad kui need, kes ekraanil toimuvale kaasa elavad ja ise saates nähtut järele teevad!"Lisaks peapreemiale ootab kolme parimat osalejat õppekoht vabalt valitud erialal Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis või sellest aastast partnerina lisandunud Eesti Maaülikoolis. Auhinnad panevad omalt poolt välja ka Tartu Ülikooli teaduskool ja erinevad Eesti ettevõtted. Juubelihooajale omaselt on oodata auhinnaportfellis ka üll