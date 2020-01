KULDGLOOBUSED 2020: kel on täna suurimad šansid? 

Briti lehe hinnangul võidab parima lühisarja või telefilmi Kuldgloobuse "Tšornobõl", mis on võidu ka täiesti ära teeninud. The Guardian märgib, et nominentide seast jäeti põhjendamatult välja Ava DuVernay "When They See Us" rassistliku süüdistuse ohvriks langenud noormeestest.

Sama kategooria parima naisnäitleja auhinna pälvib ilmselt Michelle WIlliams ("Fosse/Verdon"), ehkki võitu vääriks The Guardiani hinnangul hoopis Kaitlyn Dever ("Unbelievable"). Meeste arvestuses läheb võit tõenäoliselt Sam Rockwellile, kelle kehastumist legendaarseks koreograafiks Bob Fosseks peab Briti leht tõepoolest Kuldgloobuse vääriliseks.

Nii pikkade kui lühiseriaalide ja telefilmide parima naiskõrvalosatäitja auhinda ennustab The Guardian Meryl Streepile ("Suured väiksed valed"), ehkki selle on ära teeninud hoopis Patricia Arquette ("The Act"). Meeste arvestuses usub Briti leht võitu väärivat ja pälvivat Andrew Scotti seksika preestri rolli eest "Fleabagis".