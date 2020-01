TV3 VIDEO | Igor Mangi ennustus uueks aastaks: ma ei usu, et valitsus laiali läheb 

Mang ütles, et tuleb ette sündmusi, mis panevad inimesi mõtlema: „Kas tõesti? Uskumatu!“ „Meenutagem, et Titanic läks rotiaastal põhja. Palju uusi algatusi, inimesed, eriti muidugi noorsugu, tahavad kangesti alustada millegagi. Rotiaastal saab õige mõtte, millega alustada. Järgmine on pühvli aasta ja pühvel on juba väga realiseeriv – see, mis taevast saadi, saab maised juured.“

Kliimaaktivist Greta Thunberg on Mangi sõnul horoskoobilt väga jõuline isik. „Ta on Kaljukits, ta on sama tugev ja originaalne, nagu Vissarion (Vene müstik – toim.) Siberi külas. Greta on pannud liikuma oma põlvkonna kõige ärksamad ja erksamad inimesed. On sündinud põlvkond, kes eelistab elada metsas, mägedes ja looduses, mitte sellistes majades, nagu Mustamäel ja Lasnamäel, mis mõjuvad tervisele halvasti. Noored naised ei taha enam sünnitada, sest kuhu nad oma lapse toovad? Maailma, mis on nii ebaturvaline.“

Mang ütles, et käesolev aasta on kliimaaktivistide aasta. „Eesti on lihtsalt selles asjas maha jäänud. Me oleme kõiges maha jäänud, välja arvatud tehnoloogiates. Veel sada aastat tagasi oli iga kolmas inimene poeet, sest keskkond oli veel nii ilus,“ sõnas Mang. „Maailm ootab suurt sõnumit, uut ideed. Greta on omamoodi geenis, ta tuleb 15aastasena maailma ette sõnumiga. Ta on Kaljukits, valitseja!“