GRAAFIK | „Jõulutunnel“ kogus sel aastal aegade suurima summa, pea 400 000 eurot 

Tänu “Jõulutunnelile” saab mittetulundusühing ellu viia unistuse, et sarnaselt Põhjamaadele jõuaks terviklik miljööteraapiline raviteenus ka Eestisse. MTÜ Oskar Alliku kodu esindajad dr Anne Daniel-Karlsen ja Ants Johanson tänavad selle eest kõiki toetajaid: “Oleme südamest tänulikud Eesti inimestele, kes oma annetusega näitasid, et nad hoolivad ning valutavad südant meie laste ja noorte pärast, kelle usk, et keegi neid nende lootusetusetuna näivas olukorras aidata tahab, kadunud oli. See on imeline kingitus meile, eelkõige aga Eesti lastele.”

Heategevussaate 20aastase ajaloo jooksul on “Jõulutunnel” abistanud tuhandeid eestimaalasi. Saate produtsent Ene-Maris Tali tunneb heameelt, et sedavõrd oluline teema nagu psüühikahäiretega lapsed ja noored puudutas väga paljude inimeste südant. “Rahvusringhäälingu roll on tõstatada ühiskonnas olulisi teemasid, mis vajavad lahendamist. Tänavune “Jõulutunnel” võttis endale ülesande rääkida lastest, keda on väärkoheldud, kiusatud, hüljatud ja kes on täiskasvanute tülide vahele jäänud või nende ohvrid olnud. Need lapsed on meie keskel, aga me ei märka nende seisundit või ei oska seda ära tunda. Loodan väga, et siit edasi võetakse probleemi tõsiselt ning koos esimese ravikoduga muutub abi katkise hingega lastele ja nende peredele kättesaadavamaks.”