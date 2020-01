Silvia Ilves „Edekabeli“ paroodiast: minule oli see suur au ja üllatus, geniaalne! 

Lõppenud aasta viimasel õhtul oli TV3 eetris traditsiooniliselt Henrik Normanni paroodiasaade „Edekabel“. Sel korral võttis Normann pulkadeks lahti ka tšellist Silvia Ilvese ja kitarrist Paul Neitsovi tormilise ja kiire armastusloo. Silvia ja Paul teatasid novembris, et ühine musitseerimine on neid viinud armusuhteni, paar nädalat hiljem paljastati aga, et nende teed on lahku läinud. Vaid mõned päevad pärast lahkumineku-uudist teatasid nad sotsiaalmeedias, et on siiski koos, kuid järgmisel päeval selgus, et siiski mitte.

Silvia sõnab, et mingit solvumist tema hinges pole. „Normann tegi täpselt seda, mida rahvas näha tahab. Paroodia ongi ju see, et võtad väikese nüansi ja teed sääsest elevandi.“ Sketšis oli lisaks Silviale kujutatud muidugi ka Pauli. „See oli geniaalne, sest Paul ongi selline napisõnaline,“ naerab Silvia, et Normann oli ka Pauli väga hästi tabanud. „Ja see, kuidas ma pakkusin Paulile mullaseid porgandeid – geniaalne kokkuvõte minu imelikematest seikadest (Silvia paljastas oma viimase raseduse ajal Õhtulehele, et iga raseduse ajal on teda vallanud suur kihk mulda süüa ja seda on ta ka teinud – toim.). See ongi meelelahutus, rahva naerutamise ehtne näide.“