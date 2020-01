Tõsieluseriaali „Rannamaja“ järg on juba nähtav!

Kristjan Jõekalda ja Teet Margna erisaates olid lisaks Merylinile külas tõsielutähed Seidi ja Ada.

Teet Margna ütles uudise peale, et seda oli juba ette aimata. ""Rannamaja" on minevik, aga "Rannamaja Raju Reede on tulevik".

Rannamaja uues saates "Raju reede" käivad Seidi, Ada ja Merilyn mööda Eestit ringi ja külastavad erinevaid peokohti, et sealt endale kaaslane leida. Lisaks neile on igas saates ka üks erikülaline, kes on samuti vallaline ja soovib endale kedagi seltsiliseks leida. Esimeses saates on selleks Paidest pärit Annelii, kelle sõnul pole Paides ilusaid mehi ja üleüldse pole Paides mitte midagi teha.

Esimene saade viib seltskonna Viljandisse, kus asutakse kotkeiliklubis Cheers kaaslasi otsima. Ada loobub kohe esimesena kaaslase otsimisest, Seidi leiab suure habemega noormehe, kes tahab muudkui Silverist rääkida. Merilyn leiab samuti toreda noormehe, kelle ta endaga kohtama kutsub. Noormees nõustubki. Saate erikülaline Annelii leiab valges pusas noormehe, kellega ta kohe esimesel õhtul peaaegu lahku läheb, sest noormees ei oska väga tantsida.

Peolt lahkumise eel selgub, et Seidi noormehel on tegelikult naine olemas ja nii läheb Seidi üksi koju. Annelii võtab noormehe majutuskohta kaasa, magatakse ka ühes voodis, kuid noormees on üllatavalt viisakas ja ei tee mitte midagi kohatut.

Järgmisel hommikul helistab Merilyn enda kohtingukaaslasele, kes lubab kell 11 ka kohtamas olla. Kui Merilyn läheb kohtumispaika, siis on juba noormehe telefon välja lülitatud. Annelii ja tema viisakas noormees lähevad ikkagi välja jalutama ja seltskond avaldab lootust, et jätjatakse kohtumisi ka kaameraväliselt.