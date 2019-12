Hans H. Luik: kui peaminister jätkab põskede punnitamist otsustamise asemel, siis on ta meid ikka kõvasti petnud 

Luik tõdes, et on valitsuse suhtes juba natukene tolerantseks muutunud. “Eks ma neid olen näinud ka 20 juba. Tulevad ja lähevad. Mõni lööb rohkem laineid, mõni mitte. Meil on juhtunud niimoodi, et Eesti valija on lasknud sandi sauna,” sõnas ta.

Luige sõnul on eestlased teinud õigesti aidates riigikogusse inimesed, kes esindavad ääremaade majandusedust hõlmamata jäänud valijaskonda.

“Aga nüüd on küsimus, et kui nende fraaside ja selle teatriga, millega saadi võimule üritatakse ka valitsust esindada, siis on teine asi. Siis on sant roninud lavale, mida vana eestlane, nagu ma saan aru, taunimisväärseks on pidanud,” tõdes ta.

Luige sõnul on hea, et preagu Eestis demokraatia piire kombatakse. “Tuleb vaadata, et me ei läheks teise äärmusse. Tuleb vaadata, et toimetused ise ei ütleks, kes sobib ja kes ei sobi meile peatoimetajaks, et ametkonnad ise ei ütleks, kes ministriks sobib. Siis kaotab igasugune juhtimise hierarhia tegelikult mõtte. Piire kombata, seda demokraatia Eestis suudab. Ja demokraatia on terve, aga teda proovitakse praegu ja peabki proovima,” sõnas ta.

Sõnavabadus Luige arvates Eestis ohus ei ole. “On väga head analüüsivahendid nii meil kui ka küberkaitseliidus, mis lasevad vaadata, kui sõnavabadusse on tunginud mingid võib-olla idanaabri poolt mahitatud meemid. On väga hea kriitika ja enesekriitika. On konkurents ajakirjandusettevõtete vahel.”

“Eriti tahan ma kiita viimase aja Postimeest, kus on täiesti sõltumatult võetud ette ka apteegireformi küsimus. Tehakse head tööd, ajakirjandusvabadus ei ole mitte kuidagi ohus,” rääkis ta.

Kuigi 2020. aastal Eestis valimisi ei toimu, ei usu Luik, et Eestis olukord rahulikumaks muutub.