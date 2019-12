Kristina Šmigun-Vähi: mind häirib selline käitumine, kus öeldakse ükskõik milliseid sõnu ja solvatakse 

Aega, kui ta oli veel rahva südames suusatajana ja olümpiavõitjana, ta ei igatse. “Kõik ammendas end nii hästi, et ei ole terakestki tunnet, et tahaks veel. Mul on nii hea meel, et mul oli võimalus pärast tütre sündi 2010. aastal olümpiamängudel medal võita. See oli korralik punkt ja ma ei pea elus ütlema, et "oleksid" ja "poleksid". Kõik on täpselt nii palju ja nii hästi, kui suutsin seda teha,” sõnas ta.