Juhan Ulfsak: dotseeriv jõmin vanameeste suust on ebakohane ja ebaõiglane 

“Ja selle mõte võib-olla ei olnudki kõnetada kogu Eesti rahvast, vaid see oli suunatud üsna otseselt enda kolleegidele. Sellele võrdlemisi privilegeeritud seltskonnale, kes seal saalis istus. Positiivse poole pealt oli see üleskutse solidaarsusele. Kuna olid juba kõlanud soovid midagi sulgeda, mõnede purkisittujate asjad kriitilisemalt üle vaadata. Et see privilegeeritud ja ennast turvaliselt tundev seltskond võiks solidaarsust ilmutada ja kokku hoida. Nõrgematega,” ütleb ta.

“Ma vaatan, kaua need kaitsevallid peavad. Mõned poliitikud mängivad seda mängu, et nemad on justkui isamaa kaitsele viskunud ja hoiavad suurema kahju ära. Aga mis on suurem pilt. Kui poliitiline võim hakkab taga kiusama vähemusi ja nende MTÜ-sid, hakkab sekkuma kunstilistesse valikutesse, siis enam sellest suuremat konteksti on raske välja mõelda,” viitab ta muuhulgas LGBT ühingute tagakiusamistele.

Ulfsak on tänulik, et noored põlvkonnad mõtlevad kriitiliselt, mis on tema hinnangul hästi oluline. “Ma usun, et see noorte tundlikkus ja teatud ebaõigluse taju, kas või see, milliseks nemad tahavad seda planeeti kujundada, ja see, millisena eelmised põlvkonnad on selle maha jätnud. Ma arvan, et see dotseeriv jõmin, mis vanameeste suust tuleb, on absoluutselt ebakohane, ebaõiglane. Noori tuleb kuulata."