VIDEO | Raivo E. Tamm: näen, et riigikogus on väga palju õiendaja-tüüpe 

Raivo E. Tamm tõdeb, et nii nagu spordis on oluline, et inimestel on eeskujud, on see ka poliitikas. "Mulle väga meeldib ja on hakanud aina rohkem meeldima Helir-Valdor Seeder. See, kuidas ta räägib, kuidas ta asjadesse suhtub, kuidas ta asju selgitab – see on minu jaoks väga meeldiv."