TELEARTIKLITE TIPP 2019 | Orgasm otse-eetris, parkimiskontrolöri röövinud invaliid ja „Naabrist parema“ ostmata jäänud võidukorter 

Marge, keda ootas õnnetuse ajal kodus ühe-aastane tütar, tõdes, et on väga õnnelik, et tal ühtegi lähedast Estonial kaasas ei olnud.



“Mu õudusunenägu on isegi mitte see, et ma olen jälle kuskil laevaõnnetuses, vaid see, et mul on laps kaasas. Nendel inimestel oli kõigil lihtsam, kes olid üksinda sinna tulnud, ilma lähedaste inimesteta. See oli suur privileeg, ainult egoistlikult enda peale mõelda ja tegutseda. Sellele ma olen mõelnud, et küll on hea, et ma seal üksi olin.”



