Tšernobõli katastroofis ellujäänu: mind süüdistatakse pärast sarja eetrisolemist oma lapse surmas! 

"Filmikompanii käitus väga halvasti, sest nad ei kohtunud minuga. Sain Moskvast telefonikõne, produtsendid ütlesid, et nad filmivad Kiievis ja Lätis ning tahtsid minuga ühendust saada, kuid ei saanud," räägib päris Ljudmilla BBC-le ja ütleb, et selline käitumine tegi talle väga haiget. Pärast sarja filmimist pakuti talle kompensatsiooniks 3000 dollarit, mida naine peab naeruväärseks.

Naine kirjeldab ka, et teda süüdistatakse oma lapse tapmises. "Minult küsitakse, miks ma käisin oma abikaasat haiglas külastamas, kuigi teadsin, et olen rase. Öelge, kuidas ma oleksin saanud ta sinna jätta? Ma arvasin, et laps on minu sees kaitstud. Me ei teadnud sel ajal kiiritusest midagi."

HBO ja Sky on Ljudmilla väited, et nad naisega kontaktis polnud, ümber lükanud, öeldes, et nad püüdsid kõiki sündmusi käsitleda nii tundlikult kui võimalik. "Produktsioonimeeskond suhtles Ljudmillaga kohalike vahendajate kaudu nii enne kui pärast filmimist ja ka võtete ajal. Siis ei öelnud naine, et ta ei taha, et tema või tema abikaasa Vassili lugu sarjas ei kasutataks. Filmitegijad tegid kõik endast oleneva, et tragöödias osalenute lood oleksid võimalikult autentselt ja austusväärselt esitatud."