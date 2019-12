Vahur Kersna: ETV peatoimetajana müüksin püksid jalast ära, et „Tujurikkuja“ kestaks 

Kersna sõnul on väga tähtis kontekst, kus nalja tehakse ning ta kiidab väga seda, mida tegi omal ajal Sulev Nõmmik. Ajakirjaniku sõnul oli Nõmmik eestlaste vaimse tervise hoidmisel väga tähtis just niinimetatud umbestel aastatel. “Iga päev jääb neid inimesi vähemaks, kes seda kõike mäletavad,” tõdes ta.

Kersna sõnul oli ka “Kreisiraadio” tulek toona kui sõõm värsket õhku toonasel huumorimaastikul. “Aga ühel hetkel sai “Kreisiraadio” otsa ja tuli “Tujurikkuja”. Kui ma oleksin ETV peatoimetaja, siis ma müüksin püksid jalast ära, et “Tujurikkuja” kestaks. Ma teeks ükskõik mida, et see oleks ekraanil!” ütles ta.

Kersna sõnul ei ole sellisel tasemel huumorit Eestis varem tehtud ning ta tahaks näha, kuna seda taas tehakse. Kersna arvates oleks just praegusel, pingeid täis ajal jubedalt huumorisaateid tarvis.

“Meil on “Ongi Koik”, mis on ETV2-s hilisõhtusel ajal – miks ta ei võiks olla põhiprogrammis prime time'is? On küll odavalt tehtud, aga oleks midagigi.”

Kersna arvates oleks vaja tagasi tuua ka “Ärapanija” ja “Pehmed ja karvased”.

“Minupärast kasvõi Normann ja Milling, kes on rahvaliku huumori võtmes ju tublid tegijad. Seda oleks hirmsasti tarvis. Minu poolest pange või “Rahva oma kaitse” enne “Aktuaalset kaamerat” ja inimestel hakkab kerge. Nad saavad naerda nende idiootsuste üle. Nad lasevad õhu välja ja elu läheb ilusamaks,” usub ta.

Kui Anu Välba välja pakkus, et ta võiks ju ise huumorisaadet teha, vastas Kersna, et tema aeg on läbi. “Mina teen teistsuguseid asju. Mina teen selliseid asju, mida keegi teine ei taha, ei viitsi või ei oska teha. Aga kui ma vaatan Avandit ekraanil, siis mul kaob igasugune isu nalja teha ära, sest ta on lihtsalt nii tugev,” sõnas ta.