Grete Klein sai uue seriaalirolli: lapse kasvatamisega saame emaga praegu kahe peale hakkama

Klein tõdes “Ringvaates”, et lapsega abistab teda praegu tema ema. “Ergo on siin ja lisaks veel mujal, niiet ma enda emaga kahe peale kuidagi seal saame hakkama. Uuest aastast loodetavasti on meil rohkem aega olla koos,” ütles ta.

Seriaal räägib lahkukasvanud perekonnast, kes saavad kokku tänu sellele, et isa tervis on väga halvaks läinud. Perekond otsustab suhteid siluda ja ära leppida.

Seriaalis mängib ühte peretütardest Karin Rask, kes sarja filmimisse oma lapsed kaasas, kes mängivad ka sarjas tema lapsi.

Klein, kes seriaalis samuti ema mängib, otsustas oma tütart Saarat aga kaamera ette mitte tuua. “Laps on üheksakuune veel, ma natuke hoian teda veel kaamera taga,” sõnas ta.

Klein tõdes, et kuna on nüüd ise ema, oskab ta ka paremini ema rolli mängida. “Sul tekib mingisugune tunne, mida enne ei olnud, kui sa ei ole seda kogenud. See kindlasti aitab kaasa,” ütles ta.

Klein, kes väga palju erinevaid rolle mänginud ei ole ning juba 12 hooaega “Padjaklubis” Laura rolli on teinud, tunnistas, et kõige raskem on teist rolli kätte saada.