TV3 VIDEO | Mehe maagilised käed? Joogaõpetaja sai taaskord nipsust orgasmi, seekord Taavi Libe käte vahel!

Tõeliste voodirõõmudeni jõudis Karolin tänu joogale. “Tegin pea peal seisu ja märkasin, et kui ületasin viie minuti piiri, läks mul keha automaatselt orgasmiseisundisse. See hakkas regulaarselt juhtuma ja ma märkasin, et teised asendid mõjuvad sama moodi. Siis mul jõudis kohale, et jooga on hästi suureks toeks olnud, et panna need energiad liikuma ja ma üldse kogeksin midagi sellist.”

“Ma ei tundnud ennast ebamugavalt, aga mul kindlasti on isiklikud dilemmad, et ma sellega avalikult tegelen ja sellest räägin. Aga ma panen ennast sellele positsioonile, sest ma tunnen, et see on vajalik, et see oleks normaalne teema, millest räägitakse, sest nii palju on naisi, kes vaikides kannatavad, sest see on tabuteema ja seal on nii palju negatiivsust ümber,” ütles ta.