Jüri Nael toob drag queenid teatrimaja lavale, kaasa teeb ka Rasmus Kaljujärv 

„Kasutame seda formaati selleks, et anda näitlejatudengitele võimalus luua enda alter ego, mis on samamoodi drag’i põhimõte. Sa lood mingi teise tegelase, kes on võimeline üles astuma ja tegema asju, mida sa ise inimese, mehe või naisena teha ei suuda,“ selgitas lavastaja „Ringvaates“.

„Terapeutilises mõttes on see kindlasti väga vabastav, sest ta on mänguline. Kui sa paned ikkagi kõrge kontsaga kingad jalga, siis on see eriline tunne küll," sõnas Nael.